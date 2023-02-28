Війська РФ вдруге за день обстріляли Сумську область: зруйновано приватний будинок

У вівторок, 28 лютого, російські окупаційні війська вдруге за день обстріляли межу Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram .

Так, у період із 15:55 до 16:35 з міномету росіяни обстріляли село Старікове. В результаті було зафіксовано 14 "прильотів".

Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, ще дещо пошкоджено. Жертв немає.

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли село Бачівськ на Сумщині.

Напередодні прокремлівські війська обстріляли Сумську область. Усього зафіксовано 86 "прильотів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.