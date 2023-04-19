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Россияне обстреляли школу и медучреждение под Бериславом

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Херсонская область, Среда 19 апреля 2023 15:29
Россияне обстреляли школу и медучреждение под Бериславом Фото: россияне обстреляли школу и медучреждение под Бериславом (t.me/khersonskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные вчера, 18 апреля, обстреляли школу и медучреждение в селе Змиевка под Бериславом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Вчера россияне ударили по селу Змиевка Бериславской общины. Враг в очередной раз попал в здание местной школы, а также повредил помещение медицинской амбулатории", - говорится в сообщении.

К счастью, из-за вражеской атаки мирные жители не пострадали.

Напомним, вчера в Бериславском районе исчез свет из-за обстрелов россиян.

Днем ранее оккупанты обстреляли жилые кварталы Бериславского района и повредили дома жителей.

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