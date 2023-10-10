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Росіяни обстріляли школу в Сумській області: постраждала дитина

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли школу в Сумській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли приміщення школи у Краснопільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Був обстріл, пошкоджено приміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину, її екстрено на "швидкій" доставили у Суми в медичний заклад", - розповіла секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта. 

Російські окупанти також обстріляли й інші населені пункти Краснопільської громади. Втім, там обійшлось без постраждалих та руйнувань.

Ситуація в Сумській області

Після деокупації Сумської області весною 2022 року, загарбники регулярно обстрілюють регіон авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території.

Через це цьогоріч влада регіону навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.

Зокрема, на початку жовтня росіяни обстріляли місто Дружба Сумської області, через що було поранено місцеву жительку.

Також нещодавно в Сумській області загинув підліток, який знайшов вибухонебезпечний предмет у власному дворі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сумська область