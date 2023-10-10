RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли школу в Сумской области: умер ребенок

Иллюстративное фото: россияне обстреляли школу в Сумской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли помещение школы в Краснопольской общине Сумской области, в результате чего умер ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Был обстрел, повреждено помещения школы, там выбиты окна и повреждена крыша. В результате обстрела ранен 13-летний ребенок, ее экстренно на "скорой" доставили в Сумы в медицинское учреждение", - рассказала секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта.

Позже директор экстренной медицинской помощи Сум Бутенко сообщил изданию, что ребенок умер в "скорой" по дороге в Сумы.

Российские оккупанты также обстреляли и другие населенные пункты Краснопольской общины. Впрочем, там обошлось без пострадавших и разрушений.

Ситуация в Сумской области

После деоккупации Сумской области весной 2022 года захватчики регулярно обстреливают регион авиацией, артиллерией и минометами пограничной территории.

Поэтому в этом году власти региона даже решили создать 5-километровую отселенную зону вдоль границы с РФ.

В частности, в начале октября россияне обстреляли город Дружба Сумской области, из-за чего была ранена местная жительница.

Также недавно в Сумской области погиб подросток, который нашел взрывоопасный предмет в собственном дворе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область