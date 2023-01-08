Росіяни обстріляли ще одну ТЕС на Різдво: подробиці

Російські окупанти обстріляли ще одну з теплових електростанцій 6 січня, на переддень Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"У Святвечір окупанти вкотре атакували одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, що вже зазнавало терористичних обстрілів", - сказано у повідомленні.

На щастя, люди не постраждали.

Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення обстрілу енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки.

Зазначається, що це вже 25-тий терористичний обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що українці мають бути готовими до відновлення аварійних відключень електроенергії, адже росіяни можуть завдати нових ракетних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Окрім того, у ДТЕК розповіли, якої шкоди іранські дрони завдають енергосистемі.

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