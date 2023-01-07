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Якої шкоди іранські дрони завдають енергосистемі: у ДТЕК дали відповідь

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Субота 07 січня 2023 07:15
Якої шкоди іранські дрони завдають енергосистемі: у ДТЕК дали відповідь Фото: У ДТЕК розповіли, якої шкоди іранські дрони завдають енергосистемі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Безпілотники іранського виробництва, які Росія використовує у війні проти України, завдають великої шкоди енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Дрони, хоч і невеликі за розмірами, але точно влучають у ціль і провокують пожежі, що знищують ті самі трансформатори", - сказав посадовець.

Сахарук зазначив, що після кожної нової атаки БПЛА проводити відновлення знищених ліній стає дедалі складніше.

Водночас виконавчий директор ДТЕК додав, що енергетики намагаються максимально оперативно реагувати на НП і відновлювати подачу електроенергії в мережі.

Нагадаємо, в "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії продовжує зростати через поступове зниження температури.

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ДТЕК Електроенергія Війна Росії проти України
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