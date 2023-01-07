Якої шкоди іранські дрони завдають енергосистемі: у ДТЕК дали відповідь
Безпілотники іранського виробництва, які Росія використовує у війні проти України, завдають великої шкоди енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.
"Дрони, хоч і невеликі за розмірами, але точно влучають у ціль і провокують пожежі, що знищують ті самі трансформатори", - сказав посадовець.
Сахарук зазначив, що після кожної нової атаки БПЛА проводити відновлення знищених ліній стає дедалі складніше.
Водночас виконавчий директор ДТЕК додав, що енергетики намагаються максимально оперативно реагувати на НП і відновлювати подачу електроенергії в мережі.
Нагадаємо, в "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії продовжує зростати через поступове зниження температури.
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