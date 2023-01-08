ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли еще одну ТЭС на Рождество: подробности

Новина українською →
Воскресенье 08 января 2023 12:28
Россияне обстреляли еще одну ТЭС на Рождество: подробности Иллюстративное фото: россияне обстреляли еще одну ТЭС на Рождество (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли еще одну из тепловых электростанций 6 января, в канун Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"В Сочельник оккупанты в очередной раз атаковали одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, которое уже подвергалось террористическим обстрелам", - сказано в сообщении.

К счастью, люди не пострадали.

В результате атаки было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания обстрелов энергетики начали оперативно ликвидировать последствия.

Отмечается, что это уже 25-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений электроэнергии, ведь россияне могут нанести новые ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в ДТЭК рассказали, какой урон иранские дроны наносят энергосистеме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС Электроэнергия ДТЭК Война России против Украины
NEWS
ВСУ держат оборону в Соледаре, а враг готовится к решающей атаке около Авдеевки: карты боев
ВСУ держат оборону в Соледаре, а враг готовится к решающей атаке около Авдеевки: карты боев
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет