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Росіяни обстріляли село під Харковом, влучили в житлову забудову

Фото: росіяни з артилерії обстріляли село Липці Харківської області (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні з артилерії обстріляли село Липці в Харківській області. Ворог влучив у житлову забудову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківської області. Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову", - написав Синєгубов.

Він додав, що наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Нагадаємо, що сьогодні вночі війська РФ обстріляли Миколаїв ракетами "Калібр". Окупанти влучили у приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку. Відомо вже про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина.

Також ми писали, що минулої доби війська РФ здійснили 65 обстрілів Херсонської області.

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харковВійна Росії проти України