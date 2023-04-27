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Россияне обстреляли село под Харьковом, попали в жилую застройку

Фото: россияне из артиллерии обстреляли село Липцы Харьковской области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня из артиллерии обстреляли село Липцы в Харьковской области. Враг попал в жилую застройку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковской области. Только оккупанты из артиллерии обстреляли с. Липцы Харьковского района. Есть попадание в жилую застройку", - написал Синегубов.

Он добавил, что сейчас на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших устанавливается.

Напомним, что сегодня ночью войска РФ обстреляли Николаев ракетами "Калибр". Оккупанты попали в частные дома, историческое здание и многоэтажку. Известно уже об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок.

Также мы писали, что за прошедшие сутки войска РФ совершили 65 обстрелов Херсонской области.

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