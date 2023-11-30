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Росіяни обстріляли село під Харковом: постраждали житлові будівлі та чоловік

Архівне фото: Росіяни обстріляли село під Харковом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 30 листопада, вдарила по селу Липці під Харковом. Від ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 13:20 російські військові обстріляли село Липці. Від нього до околиць Харкова всього 20 кілометрів. 

Фото: Наслідки удару (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Отримав акуботравму 52-річний цивільний чоловік.

Вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил держави-агресора.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення.Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області. Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область.

Нещодавно окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

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