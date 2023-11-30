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Россияне обстреляли село под Харьковом: пострадали жилые здания и мужчина

Архивное фото: Россияне обстреляли село под Харьковом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 30 ноября, ударила по селу Липцы под Харьковом. От вражеской атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Около 13:20 российские военные обстреляли село Липцы. От него до окраин Харькова всего 20 километров. 

Фото: Последствия удара (facebook.com/prokuraturakharkiv)

В результате вражеского удара повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Получил акуботравму 52-летний гражданский мужчина.

Уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил государства-агрессора.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.

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