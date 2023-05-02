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Росіяни обстріляли село під Бериславом: було поранено підлітка

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Урожайне, Вівторок 02 травня 2023 18:05
Росіяни обстріляли село під Бериславом: було поранено підлітка Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 2 травня, російські війська обстріляли Бериславську громаду у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади, - поранення отримав 17-річний підліток", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до найближчого медзакладу постраждалого доставили військові.

"Нині лікарі надають йому необхідну допомогу, стан хлопця - задовільний", - пояснили в ОВА.

Нагадаємо, що російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріли Херсонської області.

У вівторок, 2 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

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