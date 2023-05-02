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Россияне обстреляли село под Бериславом: был ранен подросток

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Урожайное, Вторник 02 мая 2023 18:05
Россияне обстреляли село под Бериславом: был ранен подросток Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, российские войска обстреляли Бериславскую общину в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Россияне обстреляли село Урожайное Бериславской общины, - ранение получил 17-летний подросток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее медучреждение пострадавшего доставили военные.

"В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь, состояние парня - удовлетворительное", - объяснили в ОВА.

Напомним, что российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области.

Во вторник, 2 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

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