Россияне обстреляли село под Бериславом: был ранен подросток
Во вторник, 2 мая, российские войска обстреляли Бериславскую общину в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал подросток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Россияне обстреляли село Урожайное Бериславской общины, - ранение получил 17-летний подросток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее медучреждение пострадавшего доставили военные.
"В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь, состояние парня - удовлетворительное", - объяснили в ОВА.
Напомним, что российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области.
Во вторник, 2 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
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