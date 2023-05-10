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Россияне обстреляли село в Каховском районе: есть разрушения и погибшая

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Каховский район, Среда 10 мая 2023 20:15
Россияне обстреляли село в Каховском районе: есть разрушения и погибшая Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 10 мая, российские войска обстреляли деревню в Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла одна женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"Около 17:00 оккупанты произвели минометный обстрел одного из сел в Каховском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела травмы несовместимы с жизнью получила местная женщина. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что сегодня россияне обстреливали Херсон.

Кроме того, в Херсонской ОВА показали последствия обстрела фельдшерского пункта в селе Кизомыс.

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