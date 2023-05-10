Россияне обстреляли село в Каховском районе: есть разрушения и погибшая
В среду, 10 мая, российские войска обстреляли деревню в Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла одна женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
"Около 17:00 оккупанты произвели минометный обстрел одного из сел в Каховском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела травмы несовместимы с жизнью получила местная женщина. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - добавили в прокуратуре.
Напомним, что сегодня россияне обстреливали Херсон.
Кроме того, в Херсонской ОВА показали последствия обстрела фельдшерского пункта в селе Кизомыс.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.