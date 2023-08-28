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Росіяни обстріляли село в Херсонській області: є загибла та постраждалий

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли село в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли село Садове в Херсонській області, внаслідок чого загинула жінка та постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти випустили снаряди по житловому будинку у Садовому близько 10:40.

Від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї. 

До лікарні також госпіталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Він у важкому стані.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щодня обстрілюють регіону, зокрема й обласний центр. Вони використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.

Так, вчора окупанти вкрили вогнем Вірівку, загинула 35-річна жінка, ще одна людина отримала поранення.

Того ж дня загарбники з артилерії обстріляли Бургунку, внаслідок чого постраждала жінка.

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Херсонська область