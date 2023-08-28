Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть погибшая и пострадавший

Оккупанты выпустили снаряды по жилому дому в Садовом около 10:40.

От полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе.

В больницу также госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Он находится в тяжелом состоянии.

Ситуация в Херсонской области

После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, россияне почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и областной центр. Они используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.

Так, вчера оккупанты накрыли огнем Веровку, погибла 35-летняя женщина, еще один человек получил ранения.

В тот же день захватчики из артиллерии обстреляли Бургунку, в результате чего пострадала женщина.

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