Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть погибшая и пострадавший

Российские военные обстреляли село Садовое в Херсонской области, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Оккупанты выпустили снаряды по жилому дому в Садовом около 10:40.
От полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе.
В больницу также госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Он находится в тяжелом состоянии.
Ситуация в Херсонской области
После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, россияне почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и областной центр. Они используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.
Так, вчера оккупанты накрыли огнем Веровку, погибла 35-летняя женщина, еще один человек получил ранения.
В тот же день захватчики из артиллерии обстреляли Бургунку, в результате чего пострадала женщина.
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