RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть погибшая и пострадавший

Иллюстративное фото: россияне обстреляли деревню в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли село Садовое в Херсонской области, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты выпустили снаряды по жилому дому в Садовом около 10:40.

От полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе.

В больницу также госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Он находится в тяжелом состоянии.

Ситуация в Херсонской области

После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, россияне почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и областной центр. Они используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.

Так, вчера оккупанты накрыли огнем Веровку, погибла 35-летняя женщина, еще один человек получил ранения.

В тот же день захватчики из артиллерии обстреляли Бургунку, в результате чего пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область