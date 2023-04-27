Росіяни обстріляли село у Херсонській області: загинула жінка, чоловік отримав поранення

У четвер, 27 квітня, російські військові обстріляли село у Херсонській області. Внаслідок атаки є загибла та поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Росіяни обстріляли Одрадокам‘янку Тягинської громади - постраждало літнє подружжя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог вдарив по житловому будинку у селі в момент, коли на подвір’ї знаходилися мирні люди. Від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми.
"З пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його шпиталізували. Нині лікарі борються за життя потерпілого", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог здійснив 65 обстрілів Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
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