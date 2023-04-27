RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина, мужчина получил ранения

Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли деревню в Херсонской области. В результате атаки есть погибшая и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Россияне обстреляли Отрадокаменку Тягинской громады - пострадали пожилые супруги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг ударил по жилому дому в селе в момент, когда во дворе находились мирные люди. От полученных ранений на месте погибла 60-летняя женщина. Ее 73-летний муж получил тяжелые травмы.

"С ранениями лица, туловища и конечностей его госпитализировали. В настоящее время врачи борются за жизнь потерпевшего", - добавил глава ОВА.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг совершил 65 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине