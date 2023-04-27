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Россияне обстреляли село в Харьковской области: есть погибший и раненые

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Харьковская область, Четверг 27 апреля 2023 16:45
Россияне обстреляли село в Харьковской области: есть погибший и раненые Фото: россияне обстреляли село в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли село Токаревка в Харьковской области. В результате вражеской атаки один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Только что враг обстрелял село Токаревка Харьковского района. Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередач", - говорится в сообщении.

В результате обстрела один человек погиб, еще четверо получили ранения. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в среду, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии социальный автобус, который вез людей из Казачьей Лопани в Харьков. Обстрел производился с территории России.

Также ранее мы писали, что сегодня утром российские войска из артиллерии обстреляли село Липцы в Харьковской области. Враг попал в жилую застройку.

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