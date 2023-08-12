Росіяни обстріляли село в Донецькій області: є загибла та поранений

За словами представниці Донецької обласної прокуратури Олени Руденко, окупанти гатили, ймовірно, з артилерійської зброї.

"В результаті влучання снаряду на територію приватного домоволодіння загинула 70-річна жінка. Її чоловік 76 років отримав мінно-вибухову травму й осколкові поранення", - повідомила вона.

В прокуратурі також заявили, що чоловіку надали медичну допомогу.

Наразі розпочато досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня обстрілюють прифронтові міста та села Донецької області. Наприклад, 27 червня вони вдарили ракетами по Краматорську - ракети "прилетіли" до кафе, коли там було багато відвідувачів. В результаті загинули 13 людей, і ще 60 отримали поранення.

А 6 липня росіяни обстрілювали Торецьк та Новомихайлівку, через що одна людина загинула і ще четверо дістали поранень.

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