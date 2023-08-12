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Россияне обстреляли село в Донецкой области: есть погибшая и раненый

Фото: россияне обстреляли Елизаветовку Донецкой области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В пятницу, 11 августа, россияне обстреляли село Елизаветовка Марьинской общины Донецкой области, в результате чего погибла женщина и получил ранения ее муж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Донбасс.

По словам представительницы Донецкой областной прокуратуры Елены Руденко, оккупанты били, вероятно, из артиллерийского оружия.

"В результате попадания снаряда на территорию частного домовладения погибла 70-летняя женщина. Ее мужчина 76 лет получил минно-взрывную травму и осколочные ранения", - сообщила она.

В прокуратуре также заявили, что мужчине оказали медицинскую помощь.

Начато досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день обстреливают прифронтовые города и села Донецкой области. Например, 27 июня они ударили ракетами по Краматорску - ракеты "прилетели" в кафе, когда там было много посетителей . В результате погибли 13 человек, и еще 60 получили ранения.

А 6 июля россияне обстреливали Торецк и Новомихайловку, из-за чего один человек погиб и еще четверо получили ранения.

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