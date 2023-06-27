РФ завдала двох ракетних ударів по Краматорську, "прилетіло" в кафе з людьми

Російські військові сьогодні, 27 червня, завдали ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" в район закладу харчування, в ньому перебувало багато людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака .

"Росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання - с. Біленьке.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни атакували місце біля закладу громадського харчування, де було "велике скупчення людей".

"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють", - сказав він.

Глава області додав, що на місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим.

Начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко опублікував допис у Facebook, написавши слово "трагедія".

Перша інформація про постраждалих

"Радіо Свобода" повідомила з посиланням на Кириленка, що 15 людей отримали поранення внаслідок ворожого удару по місту.

Обстріли Краматорська

Краматорськ Донецької області знаходиться у так званому "відносному тилу", як і Дружківка та Костянтинівка. Але попри це, місто з постійною періодичністю атакують російські війська. Так, троє людей загинули і трьох людей було поранено після обстрілу Краматорська та Костянтинівки Донецької області вранці в середу, 14 червня.