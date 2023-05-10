Росія атакувала Куп'янськ ракетами "Іскандер": троє людей поранені

У вівторок, 9 травня, російські окупанти вчергове поцілили по Куп'янську Харківської області. По місту ворог завдав ударів ракетами "Іскандер", троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.