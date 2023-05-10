Росія атакувала Куп'янськ ракетами "Іскандер": троє людей поранені
У вівторок, 9 травня, російські окупанти вчергове поцілили по Куп'янську Харківської області. По місту ворог завдав ударів ракетами "Іскандер", троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по м. Куп'янськ. Попередньо, ракетами "Іскандер". Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків", - розповів він.
За даними очільника регіону, поранення зазнали 3 людей.
"Жінка 57 років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості", - додав Синєгубов.
Крім того, окупанти завдали ударів по селах Чугуївського та Ізюмського районів. А саме:
- внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди;
- у с. Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.
Як повідомлялося, у вівторок, 9 травня, російські війська обстріляли будинки у Куп'янському районі. Внаслідок цього виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
Нагадаємо, ЗСУ повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області, вибивши ворога з лівобережної частини міста у вересні 2022 року.
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