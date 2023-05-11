Россияне обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области: есть раненые

Российские войска обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области. В результате чего ранены подросток и женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня враг обстрелял пгт Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела взрывных и осколочных ранений получили 16-летняя девочка и женщина 43 лет", - написал Синегубов.

По его словам, обе пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь.

Также об обстреле поселка сообщили и в Харьковской облитой прокуратуре.

"11 мая около 11:40 российские военные обстреляли пгт Великий Бурлук. По предварительным данным, обстрел производился с РСЗО "Торнадо", - рассказали правоохранители.

По их данным, в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобили местных жителей.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

Фото: россияне обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)

Напомним, что 9 мая российская армия атаковала Купянск Харьковской области ракетами "Искандер".

Добавим, перед этим, 8 мая, оккупанты нанесли массированный удар по Харьковскому району. В общей сложности враг выпустил восемь ракет.

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