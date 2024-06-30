Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области: серьезно повреждена шахта

Российские оккупанты обстреляли город Селидово Донецкой области. В результате атаки повреждена шахта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Селидовский городской совет в Facebook.

Вражеские войска ударили по городу около 22:25 в субботу, 29 июня. "В результате вражеского обстрела повреждены (некоторые разрушены) производственные помещения шахты", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что город Селидово расположен в Донецкой области недалеко от линии фронта. Город находится на самом активном направлении фронта - Покровском, поэтому его часто обстреливают российские оккупанты. скриншот deepstatemap.live