Росіяни обстріляли села у Запорізькій області: загинула родина

Російські військові обстріляли Запорізьку область у четвер, 20 квітня, внаслідок чого двоє людей загинула та ще одна - постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Вбили, травмували, понівечили долі мирних людей - підсумки терористичних ударів по лінії розмежування. Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї", - написав він.

Окрім того, через артилерійський обстріл Кам'янського зазнала травмувань 62-річна жінка, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Її вже доставила до медичної установи.

Нагадаємо, сьогодні мешканців Нікополя попередили про загрозу обстрілу з боку Енергодара.

Окрім того, вчора росіяни обстріляли з авіації приватні будинки в Оріхові.

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