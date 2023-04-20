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Россияне обстреляли села в Запорожской области: погибла семья

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Запорожская область, Четверг 20 апреля 2023 18:15
Россияне обстреляли села в Запорожской области: погибла семья Иллюстративное фото: россияне обстреляли села в Запорожской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли Запорожскую область в четверг, 20 апреля, в результате чего два человека погибли и еще один - пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Убили, травмировали, изуродовали судьбы мирных людей - итоги террористических ударов по линии разграничения. Российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном дрове", - написал он.

Кроме того, из-за артиллерийских обстрелов Каменского получила травмы 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей. Ее уже доставила в медицинское учреждение.

Напомним, сегодня жителей Никополя предупредили об угрозе обстрелов со стороны Энергодара.

Кроме того, вчера россияне обстреляли из авиации частные дома в Орехове.

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