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Росіяни вдарили з авіації по приватних будинках в Оріхові

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Запорізька область, Середа 19 квітня 2023 17:05
Росіяни вдарили з авіації по приватних будинках в Оріхові Ілюстративне фото: росіяни вдарили з авіації по приватних будинках в Оріхові (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли з авіації приватні будинки в Оріхові у середу, 19 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Терористи знову вгатили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки", - сказано у повідомленні.

При цьому даних про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вчора окупанти тричі атакували Оріхів - були запалювальними снарядами по приватному сектору.

Окрім того, у вівторок у Запорізькій області збили п’ять "Шахедів".

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