UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли с РСЗВ село в Донецькій області, є постраждалий

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли село Новокалинове в Донецькій області. На жаль, є постраждалий.

Про це розповіла речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як відзначила речниця Донецької обласної прокуратури, внаслідок обстрілу постраждав 47-річний місцевий житель. Його вже госпіталізували.

За попередніми даними, росіяни вели вогонь з РСЗВ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вночі вдарили з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Також сьогодні ворог завдав удару авіацією по Оріхову й Гуляйполю Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДонецька область