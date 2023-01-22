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У Запоріжжі пролунали вибухи

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Запоріжжя, Неділя 22 січня 2023 01:59
У Запоріжжі пролунали вибухи Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі сьогодні вночі, 22 січня, було чути гучні вибухи, у місті та регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - йдеться в Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртьова.

Про причини та наслідки вибухів, які були чутні в деяких районах Запоріжжя, поки що не повідомляється.

Раніше ми писали, що 21 січня російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. Загалом окупанти здійснили 166 обстрілів, 18 будинків зруйновано, також внаслідок обстрілу загинула жінка.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли Запорізьку область запальними снарядами. Внаслідок обстрілів зафіксовано 34 руйнування цивільних об'єктів.

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