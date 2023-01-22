У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі сьогодні вночі, 22 січня, було чути гучні вибухи, у місті та регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - йдеться в Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртьова.

Про причини та наслідки вибухів, які були чутні в деяких районах Запоріжжя, поки що не повідомляється.