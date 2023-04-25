Росіяни обстріляли приватні будинки в Оріхові під Запоріжжям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Прифронтовий Оріхів знову під прицілом терористів", - повідомив Малашко.

За його словами, черговою мішенню російського снаряда стало приватне домоволодіння.

Однак, глава ОВА повідомив, що в результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 19 квітня російські військові обстріляли приватні будинки в Оріхові з авіації.

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