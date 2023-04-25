Росіяни обстріляли приватні будинки в Оріхові під Запоріжжям
Фото: окупанти обстріляли Оріхів (GettyImages)
Сьогодні, 25 квітня, росіяни вкотре атакували місто Оріхів Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
"Прифронтовий Оріхів знову під прицілом терористів", - повідомив Малашко.
За його словами, черговою мішенню російського снаряда стало приватне домоволодіння.
Однак, глава ОВА повідомив, що в результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 19 квітня російські військові обстріляли приватні будинки в Оріхові з авіації.
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