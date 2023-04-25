ua ru
Вт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли приватні будинки в Оріхові під Запоріжжям

Новость на русском →
Запорізька область , Вівторок 25 квітня 2023 19:57
Росіяни обстріляли приватні будинки в Оріхові під Запоріжжям Фото: окупанти обстріляли Оріхів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 квітня, росіяни вкотре атакували місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Прифронтовий Оріхів знову під прицілом терористів", - повідомив Малашко.

За його словами, черговою мішенню російського снаряда стало приватне домоволодіння.

Однак, глава ОВА повідомив, що в результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 19 квітня російські військові обстріляли приватні будинки в Оріхові з авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Запорожская область
NEWS
Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської
Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії