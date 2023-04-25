Россияне обстреляли частные дома в Орехове под Запорожьем

Сегодня, 25 апреля, россияне в очередной раз атаковали город Орехов Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Прифронтовый Орехов снова под прицелом террористов", - сообщил Малашко.

По его словам, очередной мишенью российского снаряда стало частное домовладение.

Однако глава ОВА сообщил, что в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

Напомним, 19 апреля российские военные обстреляли частные дома в Орехове из авиации.

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