Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області та поранили чоловіка: фото наслідків

Російські загарбники сьогодні, 30 листопада, обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонної громади в Сумській області та поранили місцевого жителя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За даними слідства, 30 листопада близько 10:30 окупанти обстріляли з мінометів місто Середина-Буда у Сумській області.
Внаслідок атаки ворога отримав осколкові поранення 39-річний цивільний чоловік. Також пошкоджено місцевий магазин і автомобілі.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.
Нагадаємо, 28 листопада російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області. Загинуло троє людей, серед них дитина.
Раніше військові агресора також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.
А внаслідок обстрілу Сумської області всередині листопада була пошкоджена лінія електропередачі, а уламками посічені фасади приватних будинків.