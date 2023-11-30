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Россияне обстреляли приграничье Сумской области и ранили мужчину: фото последствий

Фото: россияне обстреляли из минометов приграничье Сумской области (Facebook/Сумська обласна прокуратура)
Автор: РБК-Украина

Российские захватчики сегодня, 30 ноября, обстреляли гражданскую инфраструктуру приграничной общины в Сумской области и ранили местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, 30 ноября около 10:30 оккупанты обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области.

В результате атаки врага получил осколочные ранения 39-летний гражданский мужчина. Также повреждены местный магазин и автомобили.

 Фото: последствия обстрелов (facebook.com/Сумська обласна прокуратура)

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

Напомним, 28 ноября российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области. Погибли три человека, среди них ребенок.

Ранее военные агрессора также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

А в результате обстрела Сумской области в середине ноября была повреждена линия электропередачи, а обломками посечены фасады частных домов.

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