Росіяни вдарили по селу у Чернігівській області

Сьогодні, 26 лютого, вдень російські окупанти обстріляли з мінометів село Єліне Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" у Telegram .

За інформацією військових, з 14:55 до 15:10 надійшла інформація про вісім "прильотів", попередньо з міномету 120 мм, по селу Єліне.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.