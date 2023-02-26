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Росіяни вдарили по селу у Чернігівській області

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Неділя 26 лютого 2023 19:17
Росіяни вдарили по селу у Чернігівській області Ілюстративне фото: росіяни вдарили по селу в Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 26 лютого, вдень російські окупанти обстріляли з мінометів село Єліне Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" у Telegram .

За інформацією військових, з 14:55 до 15:10 надійшла інформація про вісім "прильотів", попередньо з міномету 120 мм, по селу Єліне.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 лютого росіяни вкотре обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожої атаки є поранений.

Також ми писали, що російська армія вранці 26 лютого обстріляла прикордонні території Сумської області.

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