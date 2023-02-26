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Війська РФ знову обстріляли Сумську область: є руйнування та поранений

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Сумська область, Неділя 26 лютого 2023 21:54
Війська РФ знову обстріляли Сумську область: є руйнування та поранений Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 26 лютого, російські війська вкотре обстріляли територію Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Глухівської, Новослобідської, Хотіньської. Було зафіксовано 76 "прильотів" з мінометів та артилерії", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що внаслідок мінометного обстрілу села Горки Новослобідської громади пошкоджено п'ять житлових будинків, пункт здоров'я та лінії електропередач.

Натомість через артилерійський обстріл села Будівельне Глухівської громади пошкоджено шість будинків, а також знищено приватну крамницю. При цьому внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав один цивільний.

Нагадаємо, російська армія вранці 26 лютого обстріляла прикордонні території Сумської області.

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