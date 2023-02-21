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Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

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Сумська область, Вівторок 21 лютого 2023 12:31
Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів Ілюстративне фото: росіяни обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 21 лютого, обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

Так, з 10:00 до 10:10 було зафіксовано 25 приходів у районі населеного пункту Бруски. Росіяни, ймовірно, здійснювали обстріл з міномету 120 мм.

При цьому втрат серед особового складу та техніки немає. Також не надходила інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.

Оновлено

З 10:25 до 10:35 стало відомо про ще шість приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Сопич. Інформації про втрати не надходило.

Нагадаємо, вчора окупанти також обстрілювали прикордоння Сумської області, там зафіксували 17 "прильотів".

А 19 лютого від ворожих обстрілів постраждали п'ять громад Сумської області.

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