Росіяни обстріляли прикордоння у північній частині України: фото наслідків

Російські окупанти знову обстріляли прикордоння у північній частині України. Під атаку потрапили Сумська та Чернігівська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Ворог знову обстріляв прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Переважно накривав із застосуванням реактивної артилерії, БПЛА та мінометів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня завдали удару по Авдіївці (Донецька область). Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Також зараз у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. За даними голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма, перші ворожі ракети вже увійшли до повітряного простору країни.

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