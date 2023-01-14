Россияне обстреляли приграничье в северной части Украины: фото последствий

Российские оккупанты вновь обстреляли приграничье в северной части Украины. Под атаку попали Сумская и Черниговская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Враг снова обстрелял приграничье Сумской и Черниговской областей. Преимущественно, накрывал с применением реактивной артиллерии, БПЛА и минометов", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты 14 января нанесли удар по Авдеевке (Донецкая область). Вследствие атаки есть погибшие и раненые.

Также сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, первые вражеские ракеты уже вошли в воздушное пространство страны.

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