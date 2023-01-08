UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 січня, вдень російські окупанти вдарили по Чернігівській області за допомогою артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Telegram.

За інформацією військових, у період з 13:05 до 14:15 окупанти обстріляли район села Галаганівка. Там зафіксовано сім "прильотів".

Фото: Галаганівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають у ОК "Північ".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що вдень окупанти вдарили по Сумській області з мінометів.

Також ми писали, що російські війська цієї ночі під час обстрілу Херсона застосували запальні боєприпаси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОбстрілЧерниговская областьВійна Росії проти України