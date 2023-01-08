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Россияне обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии

Иллюстративное фото: россияне обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 января, днем российские оккупанты ударили по Черниговской области при помощи артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram.

По информации военных, в период с 13:05 до 14:15 оккупанты обстреляли район села Галагановка. Там зафиксировано семь "прилетов".

Фото: Галагановка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавляют в ОК "Север".

Напомним, сегодня стало известно о том, что днем оккупанты ударили по Сумской области из минометов.

Также мы писали, что российские войска этой ночью при обстреле Херсона применили зажигательные боеприпасы.

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