Россияне обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии

По информации военных, в период с 13:05 до 14:15 оккупанты обстреляли район села Галагановка. Там зафиксировано семь "прилетов".

Фото: Галагановка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавляют в ОК "Север".