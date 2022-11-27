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Россияне обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей

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Украина, Воскресенье 27 ноября 2022 18:07
Россияне обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей Фото: россияне обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 27 ноября, российские войска в очередной раз обстреляли со своей территории приграничья Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОК "Север".

"Армия оккупанта в очередной раз обстреляла приграничья Черниговской и Сумской областей с территории РФ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с 11:06 до 11:22 сообщили о трех попаданиях, предположительно с минометой 120 мм, в районе населенного пункта Янжуловка.

Также в 14:20 сообщили о двух попаданиях, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Вольная Слобода.

Сообщается, что в обоих случаях потерь среди личного состава и техники, по данным командования, нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 26 ноября, российские оккупанты ударили по приграничной деревне в Сумской области из гранатомета.

Также ранее мы писали, что русские военные 24 ноября обстреляли Середино-Будскую, Новослободскую и Шалыгинскую общины Сумской области.

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