Окупанти обстріляли три громади Сумської області: названо наслідки

Російські військові сьогодні, 24 листопада, обстріляли Середино-Будську, Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Шалігінська громада зазнала артобстрілу з території Росії. Обійшлося без руйнувань, зафіксовано 18 пострілів. Серединно-Будську громаду російські військові обстріляли з мінометів. Усього було 10 прильотів, обійшлося без руйнувань.

Новослобідською громадою окупанти "вдарили" з мінометів, всього було шість "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора російські війська обстрілювали Сумську область із різного озброєння, було близько 100 "прильотів". Ворог пошкодив приватні будинки та ЛЕП.

Також раніше ми писали, що днем ​​раніше росіяни масово обстрілювали Сумську область, тоді вони пошкодили будинки та газопровід.

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