Окупанти обстріляли три громади Сумської області: названо наслідки
Російські військові сьогодні, 24 листопада, обстріляли Середино-Будську, Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Новослобідською громадою окупанти "вдарили" з мінометів, всього було шість "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.
Шалігінська громада зазнала артобстрілу з території Росії. Обійшлося без руйнувань, зафіксовано 18 пострілів. Серединно-Будську громаду російські військові обстріляли з мінометів. Усього було 10 прильотів, обійшлося без руйнувань.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора російські війська обстрілювали Сумську область із різного озброєння, було близько 100 "прильотів". Ворог пошкодив приватні будинки та ЛЕП.
Також раніше ми писали, що днем раніше росіяни масово обстрілювали Сумську область, тоді вони пошкодили будинки та газопровід.
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