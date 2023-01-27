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Росіяни обстріляли пожежну частину на сході, є поранені

Фото: росіяни обстріляли пожежну частину на сході, є поранені (Facebook-сторінка Сергія Крука)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни зруйнували пожежну частину на сході України. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови ДСНС України Сергія Крука.

За словами Крука, внаслідок удару поранення отримали рятувальники, двох було госпіталізовано.

"Ще одна зруйнована пожежна частина на сході. Ще один доказ того, що росіяни свідомо полюють на тих, хто попри щоденні обстріли продовжує рятувати людей. Поранені рятувальники, двоє з них госпіталізовані", - пише голова ДСНС.

Фото: росіяни обстріляли пожежну частину на сході, є поранені (Facebook-сторінка Сергія Крука)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти нещодавно атакували Бахмут та Авдіївку у Донецькій області внаслідок чого загинули троє людей.

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