Россияне обстреляли пожарную часть на востоке, есть раненые

Россияне разрушили пожарную часть на востоке Украины. В результате обстрела есть раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы ГСЧС Украины Сергея Крука.

"Еще одна разрушенная пожарная часть на востоке. Еще одно доказательство того, что россияне сознательно охотятся за теми, кто, несмотря на ежедневные обстрелы, продолжает спасать людей. Ранены спасатели, двое из них госпитализированы", - пишет глава ГСЧС.

По словам Крука, в результате удара ранения получили спасатели, двое были госпитализированы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты недавно атаковали Бахмут и Авдеевку в Донецкой области в результате чего погибли три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.