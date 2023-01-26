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Російська армія обстріляла Авдіївку та Бахмут: є загиблі та поранені

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Донецька область, Четвер 26 січня 2023 22:45
Російська армія обстріляла Авдіївку та Бахмут: є загиблі та поранені Фото: Російська армія обстріляла Авдіївку та Бахмут (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 26 січня, російські військові атакували Бахмут та Авдіївку у Донецькій області. Внаслідок атаки загинуло три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Збройні сили армії РФ обстріляли з артилерії та РСЗВ "Град" село Богоявленка Волноваського району, місто Авдіївку та місто Бахмут", - йдеться у повідомленні.

Під час атак окупантів по житловій забудові загинули троє мирних мешканців - двоє чоловіків віком 58 і 62 роки та 79-річна жінка, ще восьмеро громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Від влучання снарядів зазнали пошкоджень та руйнувань приватні, багатоквартирні будинки та господарські споруди.

Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у Донецькій області по всій лінії фронту відчувається суттєве загострення. Росіяни посилили обстріли по Вугледару та Авдіївці.

Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли населені пункти Донецької області. Через атаки ворога загинув цивільний, ще семеро людей отримали поранення.

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