Російська армія обстріляла Авдіївку та Бахмут: є загиблі та поранені

У четвер, 26 січня, російські військові атакували Бахмут та Авдіївку у Донецькій області. Внаслідок атаки загинуло три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Збройні сили армії РФ обстріляли з артилерії та РСЗВ "Град" село Богоявленка Волноваського району, місто Авдіївку та місто Бахмут", - йдеться у повідомленні.

Під час атак окупантів по житловій забудові загинули троє мирних мешканців - двоє чоловіків віком 58 і 62 роки та 79-річна жінка, ще восьмеро громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Від влучання снарядів зазнали пошкоджень та руйнувань приватні, багатоквартирні будинки та господарські споруди.

Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.