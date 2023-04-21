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Россияне обстреляли Полтавскую область: есть разрушения

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Пятница 21 апреля 2023 05:56
Россияне обстреляли Полтавскую область: есть разрушения Фото: иллюстративная фотография (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 21 апреля россияне обстреляли Полтавский район Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВД Дмитрия Лунина.

По его словам, захватчики попали в гражданскую инфраструктуру.

"Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно пострадавших нет", - сказал он.

Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запускали дроны в Киев, также взрывы раздавались в Харькове и Славянске.

Также известно, что под столицей Силы обороны сбили 8 "шахедов".

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