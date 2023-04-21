Россияне обстреляли Полтавскую область: есть разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВД Дмитрия Лунина.

"Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно пострадавших нет", - сказал он.

По его словам, захватчики попали в гражданскую инфраструктуру.

Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запускали дроны в Киев, также взрывы раздавались в Харькове и Славянске.

Также известно, что под столицей Силы обороны сбили 8 "шахедов".

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