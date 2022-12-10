Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю.

При цьому медичні працівники, пацієнти та діти не постраждали.

Раніше РБК-Україна писало про вибухи у Херсоні.

Нагадаємо, зранку частина Херсона залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли загарбників, але вдень електропостачання та опалення було відновлено.

Окрім того, 9 грудня загарбники 51 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули, ще восьмеро - зазнали поранень.

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