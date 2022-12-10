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У Херсон повернули світло та тепло

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Херсон, Субота 10 грудня 2022 16:20
У Херсон повернули світло та тепло Ілюстративне фото: у Херсон повернули світло та тепло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Станом на суботу, 10 грудня, у звільненому від росіян Херсоні відновили електропостачання та опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.

"Після деокупації минуло менше місяця. На сьогодні у місті є світло і тепло! Це повертає місто та область до нормального життя. Роботи з відновлення мереж тривають, окупанти залишили після себе випалену землю. Ми вже це бачили у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях", - написав Тимошенко.

За його словами, Херсон став першим населеним пунктом України, де було організовано "пункти незламності" і там продовжують їх нарощувати. Нині вони є там не лише у вигляді наметів, а й у стаціонарних будівлях.

Тимошенко додав, що в області продовжують відновлювати мости, пошкоджені росіянами. Так, міст на дорозі Миколаїв-Херсон, яку називають "дорогою життя", планують повністю відремонтувати за кілька місяців.

Чиновник також розповів, що до міста було доставлено кілька карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні 10 грудня частина жителів залишилася без світла після ранкових та нічних обстрілів міста.

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