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У Херсоні знову прогриміли вибухи

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Херсон, Субота 10 грудня 2022 16:19
У Херсоні знову прогриміли вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні знову прогриміли вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні у суботу, 10 грудня, прогриміли вибухи. Це вже шосте повідомлення про вибухи за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували ні в Херсоні, ні в області.

Поки офіційних коментарів щодо ситуації в місті немає.

РБК-Україна повідомляло, що частина Херсона залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли загарбників.

Нагадаємо, 9 грудня росіяни 51 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули, ще восьмеро - зазнали поранень.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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