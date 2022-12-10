У Херсоні знову прогриміли вибухи
Ілюстративне фото: у Херсоні знову прогриміли вибухи (Getty Image)
У Херсоні у суботу, 10 грудня, прогриміли вибухи. Це вже шосте повідомлення про вибухи за день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували ні в Херсоні, ні в області.
Поки офіційних коментарів щодо ситуації в місті немає.
РБК-Україна повідомляло, що частина Херсона залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли загарбників.
Нагадаємо, 9 грудня росіяни 51 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули, ще восьмеро - зазнали поранень.
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